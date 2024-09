Borse non griffate, ombrelli, oltre 4mila bottiglie d’acqua: il magazzino dei venditori abusivi è un furgone

Pisa, 3 settembre 2024 – Quasi duemila pezzi sequestrati – fra borse, ombrellini e quant’altro – e oltre quattromila seicento bottiglie d’acqua trovate. E’ questo l’esito di un maxi blitz della polizia municipale nell’ambito del contrasto all’abusivismo commerciale al parcheggio scambiatore di via Pietrasantina. La storia è presto detta. Gli agenti hanno scoperto, nei giorni scorsi, un veicolo di grandi dimensioni utilizzato come magazzino mobile per il trasporto e lo stoccaggio di merce non autorizzata. Gli agenti, insospettiti dal continuo andirivieni di persone intorno al veicolo parcheggiato in modo permanente nella stessa area, hanno effettuato un’attività di osservazione ed è emerso come il furgone fosse usato come magazzino da tutti i venditori abusivi che quotidianamente operano in quell’area.

Una volta scoperto dagli agenti, il veicolo è stato rimosso e sequestrato per la confisca amministrativa come strumento utilizzato per commettere la violazione e il proprietario del veicolo è stato sanzionato per un importo di 5mila euro. All’interno del furgone è stata rivenuta e posta sotto sequestro la seguente merce per un totale di pezzi 1.834 pezzi: borse non griffate, cinture non griffate, borsellini di vari colori e dimensioni, poncho anti-acqua, ombrelli piccoli, occhiali da sole non griffati, ombrelli lunghi, orologi vari di modelli non griffati, portachiavi, power bank, auricolari, braccialetti, borsellini portamonete, penne e lapis, calamite souvenir di vario genere, ventagli. Sono state inoltre rinvenute e posto sotto sequestro 4.680 bottiglie di acqua in 133 casse di acqua naturale e 62 casse di acqua gassata, le quali sono state confiscate e devolute in beneficenza alla “Piccola Casa della Divina Provvidenza del Cottolengo”.

Soddisfatto il sindaco Conti. “Esprimo – spiega – la piena soddisfazione per i numeri resi noti oggi dal comandante della Polizia Municipale di Pisa Elio Cappellini che ben riassumono i risultati delle operazioni di contrasto al commercio abusivo nei mesi estivi, concentrata soprattutto nella zona monumentale del centro storico. Ringrazio tutti gli agenti impegnati nelle operazioni, per aver messo in atto un potenziamento delle attività di controllo, che ho chiesto esplicitamente al Comandante. Come dimostra l’operazione di questi giorni, frutto di attività specifica indirizzata a contrastare il commercio abusivo lungo tutta la sua filiera, attraverso controlli continui e mirati, è possibile intervenire non solo sui singoli venditori abusivi, ma anche sul circuito dei fornitori che sta alle spalle delle attività commerciali abusive. Le operazioni e i sequestri proseguiranno nei prossimi mesi, con controlli a tappeto in tutto il centro”.