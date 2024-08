Fulmine scatena rogo: "Interventi tempestivi"

Attimi di allarme nel comune di San Giuliano Terme quando, durante il temporale del pomeriggio di martedì 27 agosto, un fulmine si è abbattuto sul monte sopra ad Agnano facendo divampare un incendio. Prontissima la risposta dei soccorsi con la Sava Squadra antincendio boschivo di San Giuliano Terme che ha individuato il rogo e si è recata in prossimità del luogo (non raggiungibile con i mezzi), raggiunta immediatamente dalla Polizia municipale con la quale sono state coordinate le varie operazioni di sicurezza. Si è ricorso all’uso di un elicottero dell’antincendio boschivo (il mezzo accorso è stato quello di EliPisa), per scaricare acqua nel punto in cui era partito l’incendio, riuscendo a domarlo e a spegnerlo nel minor tempo possibile. Tra i gruppi antincendio accorsi sul luogo (direttore delle operazioni Enrico Bernardini): la Racchetta di Cascina, GVA Calci, GVA Buti, GVA Vicopisano e gli operai forestali dell’Unione montana Alta Val di Cecina.

In poco tempo l’incendio è stato dichiarato sotto controllo e spento. Successivamente si è proceduto alle operazioni di bonifica terminate entro l’ora di cena.“Ringraziamo la Sava, la Polizia municipale, unitamente a tutte le associazioni dell’antincendio boschivo accorse dagli altri territori, per la prontezza e la gestione dell’emergenza con grandi capacità di coordinamento e intervento - affermano il sindaco Matteo Cecchelli e l’assessore alla Protezione civile Marco Balatresi. Le politiche comunali portate avanti in questi anni sugli investimenti a favore dell’antincendio boschivo e della Municipale danno i loro frutti e proseguiremo nella strada della prevenzione e della protezione della nostra comunità e del grande patrimonio naturalistico del nostro territorio”.