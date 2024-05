Fgl-Zuma vince tutto. E’ miglior capolista

Fgl-Zuma Castelfranco

3

Ambra Cavallini Pontedera

0

Fgl-Zuma: Zuccarelli (K) 5, Chisari 3, Vallicelli 1, Colzi 14, Viola 1, Renieri 12, Vecerina 6, Ferraro 1, Tesi (L), Tesanovic 2, Fava 5, Tosi, Focosi. All. Bracci, vice Ficini.

Ambra Cavallini: Casarosa S. (L), Chericoni 6, Andreotti 7, Donati 8 (K), Meini 3, Simoncini 6, Melani, Fenili 6. Melani, Casarosa L, Martelli, Bertini, Mazziotta, Pacchini. All. Becucci, vice Viviani. Parziali 25-17, 25-20, -25, 25-17, 25-17, 25-18. Fgl-Zuma; ace 11, bs 11, mv 3. Ambra: ace 6, bs 11, mv 3.

. Serie B1 femminile, girone D, ultima giornata

La Fgl-Zuma conquista anche il secondo derby contro l’Ambra Cavallini, un ultimo successo siglato in appena sessatacinque minuti di gioco per chiudere una "regolaur season" ineguagliabile. Una stagione capolavoro per la Fgl-Zuma che, con questa vittoria, centra altri due record: imbattibilità casalinga del PalaBagagli e riconoscimento du miglior capolista del panorama nazionale. Il team di Bracci, oltre ad aver conquistato la Coppa Italia per la prima volta nella lunga storia del club biancoblu, ha realizzato il punteggio più alto di tutti e cinque i gironi nazionali. Per capitan Zuccarelli e compagne 66 punti, seguita da Imola (girone C) con 65. Il derby è lottato principalmente nel secondo set con vari momenti di parità (7-8, 16,15, 21-19), mentre le frazioni dispari sono di completo dominio delle padrone di casa avanti di 5 punti fino a un distacco di 8 lunghezze. Un gran finale che comunque soddisfa tutti: la Fgl-Zuma chiude il campionato nel migliore dei modi, l’Ambra Cavallini, fresca di salvezza, festeggia a sua volta un traguardo straordinario alla sua prima presenza in B1 e adesso può finalmente godersi il meritato riposo. Subito in palestra invece la Fgl-Zuma per preparare la prima gara dei play-off promozione: sabato prossimo le castelfrachesi sono attese a Cesena, terza forza dello stesso girone. Poi l’atto finale per centrare la promozione in A2 si svolgerà nel fine settimana del 1-2 giugno con la sfida contro l’Energy di Catania che ha chiuso il suo campionato (girone E) al secondo posto con 55 punti.

Stefania Ramerini