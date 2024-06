Festa della Repubblica. Il prefetto ringrazia i sindaci della provincia e i 14 nuovi cavalieri

PISA

"Un pensiero particolare ai sindaci che stanno concludendo in questi giorni il loro mandato amministrativo, ringraziandoli per lo spirito di servizio che ha caratterizzato il loro impegno nei confronti delle rispettive comunità di riferimento". Il prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro ha voluto dedicare ai ’primi cittadini’, ricandidati e non, il suo discorso alla cerimonia per la Festa della Repubblica ieri in piazza Mazzini. Alla cerimonia ha preso parte anche il Corpo Bandistico del Centro Addestramento paracadutisti Folgore. Dopo l’alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, è stato il momento della consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana OMRI, conferite dal Capo dello Stato a coloro che si sono distinti per aver acquisito benemerenze nella propria vita lavorativa, in attività svolte a fini sociali e umanitari o per i lodevoli e segnalati servizi svolti nelle carriere civili e militari. Onorificenze che sono andate al dottor Alessandro Furiesi, direttore dell’archivio storico diocesano e segretario della curia vescovile di Volterra, al generale di brigata Sergio Cardea, al nostro Renzo Castelli, giornalista e scrittore, decano dei collaboratori della nostra redazione, al luogotenente Luca Salotti, al luogotenente Marco Barbani, ad Alessandro Susini, al luogotenente Maurizio Catalanotti, al luogotenente Bruno Mara, al luogotenente Giovanni Alfieri, al capo reparto dei vigili del fuoco Fabio Ghimenti, a Leonardo Bargagna, Benedetto Patti, avvocato Nicola Tamburini, ad Alessandro Palomba. Presente alla cerimonia anche una delegazione del Pisa Sporting Club 1909 sul palco per "Un cartellino rosso alla violenza", torneo misto di calcio a 7 per ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di II grado pisane, organizzato dall’Ufficio scolastico regionale e dalla Prefettura di Pisa con la collaborazione del Cus Pisa.