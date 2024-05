Escursioni con Fiab Pisa: il programma è ricco

Riprendono le gite settimanali di Fiab Pisa (nella foto la presidente Leonora Rossi), si comincia domani con una gita in bici per famiglie adatta anche a chi non si vuole impegnare su lunghe distanze. Ritrovo alle 15.30 davanti all’ex bar Salvini e partenza alle 15.45, destinazione Riglione dopo aver percorso il viale delle Piagge e attraversato il ponte ciclopedonale. Seguirà una merenda in pasticceria (a carico dei partecipanti). La partenza per il rientro è prevista alle 17.30. Il percorso, 8 km pianeggianti e di facile pedalata, è adatto a bambini dai 6 anni in su. La gita è riservata ai soci Fiab, è possibile associarsi o rinnovare sul sito dell’associazione prima della partenza. Per info e iscrizioni: https://www.fiabpisa.it/calendario-2024/. Domenica destinazione della gita in bici sarà l’Orto Botanico di Lucca. Il ritrovo e la partenza sono alle 9 in piazza dell’Arcivescovado a Pisa, l’arrivo a Lucca è previsto per le 10.45; dopo una breve sosta, alle 11.15 inizierà la passeggiata prima nei dintorni dell’Orto Botanico, teatro di un episodio di solidarietà durante la Seconda guerra, quindi alle 11.40 visita guidata all’Orto Botanico a cura dell’Associazione per la Diffusione di Piante fra Amatori (A.Di.PA) (biglietto singolo d’ingresso 6 euro, costo della visita guidata 50 da dividere fra tutti i partecipanti). Pranzo al sacco o a scelta in un punto di ristoro e alle 15 partenza da Lucca, con arrivo a Pisa alle 16.30 circa arrivo. Possibilità di rientro con treno regionale. Il percorso complessivo, andata e ritorno, è di circa 50 km su strade asfaltate e lungo la ciclabile Puccini. È necessario presentarsi alla partenza con una bici in buono stato, con camera d’aria di scorta e/o kit di riparazione. La gita è riservata ai soci Fiab, sarà possibile tesserarsi prima della partenza. Per partecipare registrarsi compilando il modulo online (v. https://www.fiabpisa.it/calendario-2024/). Per info: Arianna 328 5711353, [email protected]; Elisa, 347 8269433, [email protected]; Mattia, 345 8583736, [email protected].