Ecco i tirocini formativi al Ministero della Cultura

Una importante opportunità per i giovani. E’ disponibile online l’avviso di selezione per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 133 giovani fino a ventinove anni di età, che saranno impiegati per la realizzazione di progetti specifici, nell’ambito del

sostegno delle attività di tutela, fruizione e

valorizzazione del patrimonio culturale presso gli uffici

centrali e periferici, gli istituti e i luoghi della cultura

del Ministero. I giovani selezionati parteciperanno a

progetti formativi che riguardano le attività di tutela,

fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.

L’invio della domanda – recondo quanto previsto dal bando – è consentito fino all’11 aprile. La

domanda di partecipazione alla selzione deve essere compilata ed inviata solo in via telematica entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso al link dedicato: https://servizionline.cultura.gov.it/. (fonte

Informagiovani Valdera)