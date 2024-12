Ecco Connessioni Comuni

Laboratori educativi e creativi per stimolare apprendimento e curiosità, eventi sportivi per promuovere salute e inclusione, attività di supporto allo studio e di dopo-scuola, appuntamenti culturali e artistici nei quartieri per favorire l’integrazione sociale.

Al via il progetto “Connessioni Comuni – zona Nord e zona Sud”, destinato a bambini, ragazzi e famiglie del territorio che si trovano in situazioni di vulnerabilità e voluto dall’amministrazione comunale pisana per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica nelle aree periferiche della città, attraverso la creazione di nuovi spazi educativi e di socializzazione.

"Il progetto - dichiara l’assessore alla scuola e ai servizi educativi, Riccardo Buscemi - prevede di realizzare una serie di interventi educativi extrascolastici per la cura e l’inclusione di bambini e bambine, ragazzi e ragazze maggiormente esposti all’isolamento socio-culturale, valorizzando le risorse e le strutture già presenti sul territorio e coinvolgendo attivamente la comunità locale. Le attività del progetto, realizzate da figure specializzate, prenderanno il via oggi e saranno svolte inizialmente nei locali del centro polivalente di San Zeno e del circolo Arci Alberone. Dal prossimo mese di gennaio il progetto coinvolgerà progressivamente anche altre sedi dislocate nei vari quartieri, sia a nord che a sud della città. Giunge così a compimento un lungo e articolato percorso avviato all’inizio dell’anno con il censimento e la mappatura dei servizi già presenti sul territorio, proseguito con uno specifico atto di indirizzo della Giunta per contrastare la povertà educativa e terminato con la coprogrammazione, insieme ai soggetti del terzo settore individuati attraverso uno specifico bando pubblico, di nuove attività da integrarsi a quelle già esistenti. Sono sicuro che queste iniziative, basate su un modello di co-progettazione partecipativa, contribuiranno a ridurre le disuguaglianze educative e la dispersione scolastica, offrendo ai più giovani nuove opportunità di crescita".

A gestire le varie attività inserite all’interno del progetto è un’associazione temporanea di scopo che si è aggiudicata uno specifico bando pubblico promosso dall’amministrazione comunale e che riunisce dodici enti del terzo settore della nostra provincia.

Si tratta, nel dettaglio, di Cooperativa Il Simbolo (capofila del progetto), Cooperativa Aforisma, Associazione Bambini e Bambine in Movimento, Arci Comitato Provinciale Pisa, Arciragazzi, Arci Circolo Putignano, Cooperativa Arnera, CIF Provinciale, CSI Pisa, Comunità Sant’Ermete, UISP e Associazione SIRIO.

Il progetto prevede nel dettaglio la realizzazione di varie iniziative: attività di doposcuola, ludoteca, animazione di quartiere, attività di animazione itinerante ludobus, attività ludico-motoria, di gioco e propedeutica ad alcune discipline sportive, laboratori di arteterapia, attività presso biblioteche di quartiere, sostegno pedagogico e psicologico, attività di orientamento, supporto educativo genitoriale e familiare in sinergia con la scuola e i servizi sociali.

La calendarizzazione delle attività extrascolastiche terrà conto via via di diversi fattori tra cui: disponibilità degli spazi come palestre, biblioteche, centri culturali, parchi etc; orari (compatibilità con gli orari scolastici e con la disponibilità dei partecipanti). Ovviamente garantita la stagionalità, attraverso l’organizzazione di attività adatte ad ogni periodo dell’anno e l’integrazione con altre attività presenti sul territorio.

Per promuovere le varie iniziative e informare i cittadini sulle attività in programma a partire dal mese di gennaio saranno attivate le pagine social dedicate al progetto “Connessioni Comuni – zona Nord e zona Sud”.

Con un finanziamento iniziale da parte dell’amministrazione comunale di 115mila annui, il progetto coprirà le attività per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, con la possibilità di proroga per altri due anni scolastici.

