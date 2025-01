Doppia nomina per Gianfaldoni. Ai vertici di Fial e Federciclismo

Prestigioso doppio incarico per l’avvocato pisano Stefano Gianfaldoni. Volto noto dello sport e delle manifestazioni storiche pisane e già presidente degli Amici del Gioco del Ponte e consulente giuridico di Confcommercio Pisa, l’avvocato nei giorni scorsi è stato nominato componente della corte d’appello federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

"Secondo le statistiche, la Fidal è una delle prime Federazioni in Italia per numero di tesserati – ha commentato Gianfaldoni – Un onore, dunque, ricevere la nomina come giudice della corte d’Appello federale, l’ultimo grado di giustizia endofederale. Lo sport è una passione che può declinarsi anche nell’ambito della giustizia sportiva: per me, prende il via una sfida per rendere il miglior servizio al movimento per il prossimo quadriennio olimpico. Ringrazio il Presidente Mei e il Consiglio Federale per la fiducia riposta". Domenica invece è arrivata l’elezione come componente del tribunale federale della Federazione Ciclistica Italiana. Gianfaldoni, anche consulente giuridico di Confcommercio Pisa, era già stato eletto quattro anni fa all’interno della Federciclismo, all’interno della prima sezione del tribunale federale ed è stato confermato dall’assemblea federale anche per il prossimo quadriennio olimpico.

"La giustizia sportiva è un ambito molto delicato nell’ordinamento sportivo, soprattutto presso le Federazioni più strutturate dove i tesserati sono molti e le questioni da trattare spesso riguardano vicende piuttosto articolate. Si tratta di una conferma importante ed è motivo di grande soddisfazione proseguire con la federciclismo anche in questo ciclo".

Dal punto di vista dell’attività professionale nell’ambito sportivo, Gianfaldoni è avvocato del Foro di Pisa ed of counsel dello Studio Legale e Tributario "Tonucci & Partners", uno studio legale internazionale con sedi in Italia e all’estero. All’Università di Pisa è co-docente di Diritto dello Sport, Ordinamento, giustizia amministrativa e responsabilità penali nel Corso di Laurea in Giurisprudenza e docente di pianificazione e programmazione dell’attività sportiva nel corso di laurea in Scienze Motorie. Esperto della scuola regionale dello Sport del Coni della Toscana e referente giuridico del Comitato Paralimpico della Toscana.

Michele Bufalino