Cultura: Palazzo Blu rilancia gli incontri della “Domenica mattina”

Pisa, 26 settembre 2023 – “La domenica mattina a Palazzo Blu” è una tradizione che si è consolidata e ampliata nel tempo e da quest’anno diventa un calendario di incontri culturali che dall’ 8 ottobre arriverà fino a maggio 2024. Le iniziative – in auditorium a ingresso libero - spaziano dalla musica (Jazz, da camera ed eseguita da giovani talenti) all’approfondimento di temi d’attualità, in una più ampia prospettiva storica, e a un ciclo dedicato alla letteratura del ‘900.

Il calendario degli appuntamenti

‘Giovani Talenti’, in collaborazione con la Accademia Strata Appuntamenti: 8 ottobre, 14 e 28 aprile 2024, 12 maggio 2024. Nei quattro incontri, coordinati dalla professoressa Milli Russo, suoneranno i migliori allievi delle Masterclass di chitarra, pianoforte, violino e violoncello che si svolgono nell’Accademia. I concerti alternano recital solistici a piccole formazioni cameristiche, tutti gli incontri sono nella forma delle lezioni - concerto. Ogni incontro sarà preceduto da una breve introduzione musicologica, una piccola guida all’ascolto per comprendere meglio la struttura ed il significato espressivo dei brani eseguiti.

‘A proposito di Occidente’ Appuntamenti: 29 ottobre, 12 e 26 novembre, 10 dicembre. Oggi si sente spesso parlare, pro e contro, di “occidentali”. Gli incontri, a cura di Arnaldo Testi, cercheranno di spiegare che cosa intendiamo quando gli occidentali e gli altri parlano di Occidente: come si è formato e trasformato il concetto di Occidente nel corso della storia, le grandi rivoluzioni che forse lo hanno plasmato, quello cristiano ma anche quello ‘nordatlantico’ e infine l’Occidente e i massicci movimenti migratori.

‘Domenica in Jazz’, in collaborazione con Pisa Jazz Appuntamenti: 22 ottobre, 5 e 19 novembre, 3 e 17 dicembre. Torna ‘Domeniche in Jazz’ con gli incontri curati dal direttore artistico Francesco Mariotti, nella consueta forma della lezione – concerto, introdotti dallo storico e studioso Francesco Martinelli

'È finita la pace?' Appuntamenti: 21 gennaio, 4 e 18 febbraio, 3 marzo 2024. Nel ciclo d’incontri, a cura di Daniele Menozzi, si parlerà delle interpretazioni della situazione internazionale, circolate nell’opinione pubblica dopo l’aggressione russa all’Ucraina: il conflitto segna la fine di un’epoca in cui il pianeta, ed in particolare il Vecchio Continente, avrebbero goduto di una pacifica convivenza internazionale. Nella prospettiva storica del nuovo (dis-)ordine globale nato dalla fine della guerra fredda, il quadro appare assai diverso e pone una questione di fondo: è ancora possibile pensare alla costruzione quella pacifica convivenza umana che la nascita delle Nazioni Unite voleva realizzare?

‘Domenica in musica’, in collaborazione con la Fondazione Area Appuntamenti: 14 e 28 gennaio, 11 e 25 febbraio, 10 e 24 marzo 2024. Negli incontri “Dal Romanticismo alla musica contemporanea”, curati da Vincenzo Maxia saranno presentate e eseguite composizioni per solisti, voci e gruppi cameristici, che spazieranno dall'800 ad oggi. Un programma di brani non consueti nelle sale da concerto e piacevoli all'ascolto, proposti nella forma di lezioni- concerto.

‘Letteratura del ‘900’ Appuntamenti: 17 marzo, 7 e 21 aprile, 5 maggio 2024. La letteratura del ‘900, a cura di Maria Cristina Cabani e Alberto Casadei, con la lettura di brani e il commento di quattro opere di narrativa e di poesia sperimentali e vicine alla Avanguardie, a cura di esperti e docenti di letteratura. I titoli che saranno al centro delle conferenze sono: ‘Le libere donne di Magliano’ di Mario Tobino; ‘Variazioni belliche’ di Amelia Rosselli; ‘Aracoeli’ di Elsa Morante e ‘Vite di uomini non illustri’ di Giuseppe Pontiggia. Tutti gli incontri sono a ingresso libero, con inizio alle ore 11. La prenotazione on line è vivamente consigliata: eventbrite.it. Per info palazzoblu.it.