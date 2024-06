Corteo storico fra incanto e rissa. Finisce a botte sotto la tribunetta

La luce del Tramonto bacia il Lungarno e colui che l’ha domato da secoli, il popolo pisano. Sarebbe tutto magico e meraviglioso: l’ansa del fiume che descrive lo stesso movimento circolare del sole e una leggera brezza che profuma di mare. Sarebbe, appunto. La poesia è macchiata da un grave episodio accaduto durante la sfilata e avvenuto proprio sotto la tribunetta di Santa Maria. Un tifoso – probabilmente non del tutto lucido – avrebbe offeso e sputato ai combattenti dei Delfini. Quindi ha scavalcato il parapetto colpendo con un pugno un elemento gialloblu che è finito in ospedale. Il resto è ripreso da un video diventato subito virale. Una parte della squadra del Litorale ha respinto l’aggressore colpendolo con i targoni, ma questi è tornato di nuovo alla carica. Quindi è stato accerchiato e messo ko. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine presenti. Il tifoso ferito è stato quindi soccorso dai sanitari della Misericordia. L’episodio ha comportato un ritardo sul programma di almeno trenta minuti. I Lungarni, peraltro, sono stati anche palcoscenico di una maxi bandiera della Palestina sugli spalti.

Il resto è solo festa: cori, coriandoli, palloncini e fumogeni. Ma anche fiori, quelli che i combattenti stringono fra le mani prima di porgergli come doni a coloro che amano. E’ qui che, oltre i chili, la forza e la strategia, il Gioco del Ponte assume il volto umano: quello di un petalo delicato fra dita forzute, quello di un addio che si consuma e si ripara in poche ore. La sfilata scorre via: il tempo di completare il cerchio del Lungarno fra la magia dei secoli.