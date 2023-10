Cornetti e paste conservati male. Multa di 2000 euro

Prodotti da forno e pasticceria conservati in maniera non corretta. A finire nei guai il titolare di un’attività di rivendita pisana che è stato segnalato all’autorità amministrativa dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno. Nello specifico i militari hanno contestato la detenzione, per la somministrazione, all’interno di un frigorifero congelatore a pozzetto, di prodotti da forno e pasticceria, sottoposti ad arbitraria congelazione, nonostante fossero alimenti deperibili, espressamente da conservare a temperature da 0 a +4 gradi centigradi, come previsto dal manuale di autocontrollo. I carabinieri hanno sequestrato 40 chili di alimenti ed elevato una sanzione pari a 2000 euro.