"Concessioni balneari. La scadenza va prorogata"

Ci sarà anche una delegazione di balneari pisani all’assemblea regionale del Sindacato Italiano Balneari di Confcommercio, in programma domani giovedì 26 ottobre a Cecina, che vedrà protagonisti imprenditori e gestori di stabilimenti balneari provenienti da tutta la Toscana.

"Un appuntamento importantissimo all’indomani della sentenza dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato che davanti alle sezioni unite della Corte di Cassazione potrebbe rimettere in discussione il futuro delle nostre imprese", annuncia il presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani.

L’iniziativa “Balneazione, passato, presente… quale futuro?”, alle ore 15 nella Sala Consiliare del Palazzetto dei Congressi, in piazza Guerrazzi, moderata dal vicedirettore di Confcommercio Toscana Gianni Picchi, vedrà gli interventi di Antonio Capacchione e Stefania Frandi, presidente nazionale e regionale Sib Confcommercio, e ospiterà interventi di imprenditori del settore, autorità ed esponenti politici del territorio.

"Abbiamo sempre contestato le cosiddette sentenze gemelle del Consiglio di Stato, legiferare non è certo compito di tribunali e magistrature ma del Governo e del Parlamento, che hanno il dovere di mettere in sicurezza l’intero settore – ribadisce Fontani. – Adesso auspichiamo che la Corte di Cassazione accolga il parere della Procura generale, che si è pronunciata a favore del nostro ricorso contro la sentenza del Consiglio di Stato. Siamo fiduciosi che le nostre ragioni saranno valutate in modo equo, sereno e coerente, consentendo di aprire quello spiraglio che ci permetterebbe di conservare i titoli concessori anche dopo il termine del 31 dicembre 2023, in attesa di una legge chiara di riordino della materia".

"Sarebbe la soluzione migliore per tutti, anche per il legislatore che avrebbe più autonomia per ripensare al giusto equilibrio fra concorrenza e tutela dei diritti fondamentali, e ribadiamo che la soluzione dell’annosa questione delle concessioni deve essere normativa e non giudiziaria – afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. – Saranno affrontati tutti gli scenari possibili per gli stabilimenti balneari, che hanno bisogno di pianificare il loro futuro, sia sul fronte degli investimenti sia su quello dell’occupazione. Stiamo parlando di una categoria che con le sue 30 mila famiglie rappresenta un settore trainante e decisivo dell’economia turistica nazionale, da salvaguardare assolutamente".