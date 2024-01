Concerto di Lash&Grey al Teatro di Vicopisano

Vicopisano (Pisa), 15 gennaio 2024 - Continuano i grandi eventi artistici nel borgo Bandiera Arancione di Vicopisano. Venerdì 19 gennaio, alle 19:30, al Teatro di via Verdi, Lash&Grey si esibiranno in un imperdibile concerto. Un evento organizzato dall'Amministrazione in collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica Slovacca e arricchito da suggestive e splendide videoproiezioni, in anteprima, di Oliwood garden, realizzate ad hoc dall'artista Maria Mikloskova. Ingresso libero e gratuito. Lash&Grey sono tra le personalità più promettenti della scena musicale slovacca. Da luglio 2020 hanno pubblicato due album, “Sleepin’ With The Lights On” e “Blossoms Of Your World”, entrambi premiati come Miglior Debutto, Miglior Singolo e Miglior Album dell’Anno in numerosi sondaggi musicali. Il duo ha, inoltre, suonato insieme a molti, noti musicisti della scena internazionale ed europea e ha vinto tanti premi. Nel novembre del 2022 si sono esibiti alla Carnegie Hall di New York insieme a Keyon Harrold, Harish Raghavan e Martin Valihora. Kristin Lash è stata anche finalista del prestigioso concorso mondiale di jazz vocale Sarah Vaughan 2022, svoltosi nel New Jersey. La loro musica è una fusione accattivante di jazz e soul e grazie alla loro passione e al loro hanno ottenuto un successo mondiale in poco tempo. "E' un privilegio _ interviene il Sindaco Matteo Ferrucci _ accogliere una tappa di questo straordinario viaggio musicale di Lash&Grey nel nostro Teatro e poterli ascoltare. Al tempo stesso ci emoziona poter di nuovo applaudire le originali e incantevoli opere della nostra concittadina Maria Mikloskova, che sta avendo, sempre più, i riconoscimenti che merita per la sua bravura e la sua arte. Vi aspettiamo a Vicopisano il 19 gennaio alle 19:30 per un'altra bella serata insieme."

M.B.