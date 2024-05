"Con oltre un chilo di droga nel motorino"

Oltre un chilo di droga nel motorino. E’ stata scoperta mercoledì e sequestrata. Quello che la polizia ritiene essere il proprietario dello stupefacente è stato arrestato e si trova in carcere. Stamani si terrà l’interrogatorio di garanzia nella casa circondariale. E’ successo martedì a due passi dalla Torre Pendente, in via Pisano. Il caso è nato da un controllo degli agenti delle Volanti della questura di Pisa. All’interno dello scooter l’uomo aveva 160 grammi di cocaina, in oltre 170 involucri, più di 130 grammi di eroina suddivisa in una cinquantina di pacchettini, oltre 8 etti di hashish in 20 panetti. Alcuni erano confezionati già in singole dosi, altri in porzioni più ampie, evidentemente da rivendere.

La polizia ha rinvenuto anche oltre 200 euro in contati e un bilancino di precisione. L’uomo - difeso dall’avvocato Enrico Roccasalvo del foro di Pisa - è un giovane di origine tunisina che è stato perquisito sul posto. E’ accusato di detenzione ai fini di spaccio.

Stamani avrà la possibilità di parlare davanti al giudice per le indagini preliminari e raccontare la sua versione. Il gip deciderà poi se e quale misura applicare.

