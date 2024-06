"Centrodestra poco radicato. Manca sede"

Un testa a testa che non c’è mai stato. Dopo una campagna elettorale a tratti anche aspra, lo scontro a due non si è palesato. Fin dalle prime sezioni scrutinate la forbice è stata ampia dando il risultato per scontato. I cittadini di San Giuliano si sono espressi dunque scegliendo Cecchelli come sindaco per i prossimi cinque anni con un ampio consenso. Al comitato elettorale di Ilaria Boggi, la candidata del centrodestra, tante pacche sulle spalle, ma la leghista pupilla di Susanna Ceccardi non perde il sorriso, anche se il "ribaltone" non c’è stato. "Il centrodestra – spiega Boggi – rispetto al 2019 ha preso quattro punti in più. È stata una campagna elettorale entusiasmante che ha coinvolto tante persone. Questo deve essere un punto di partenza per continuare a portare avanti il nostro progetto".

Alla domanda su cosa è mancato, Boggi risponde: "Il centrodestra su questo territorio è poco radicato, si vede anche dall’assenza di una sede stabile". Anche se precisa: "Non mi riferisco al lavoro fatto dai consiglieri, ma a una sede fisica". Tra i tanti ringraziamenti, quello al candidato Matteo Chimenti: "È stato un caposaldo di tutta questa campagna elettorale – dice la candidata sconfitta – spero che rimanga in politica, c’è bisogno di persone come lui".

EMDP