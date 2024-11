Case popolari, l’allarme: "Manutenzioni a rischio"

"Mancano in bilancio i 450mila euro per le manutenzioni alle case popolari di via Merlo. Le promesse del sindaco Conti sono sterili mentre prolifera la muffa". Gli attivisti della lista civica Una città in comune, Giulia Contini e Rino Razzi indicano il grosso quadrilatero, in zona Cisanello, di case popolari con palazzoni che vanno dal numero civico 16 fino al 38 numeri.

"Dopo anni di annunci ancora nessuno stanziamento contro le infiltrazioni d’acqua nelle case popolari – dice Contini - Nell’ultimo Consiglio comunale è stata discussa la nostra interpellanza ma ancora una volta abbiamo avuto la conferma che la Giunta Conti prende in giro i cittadini e le cittadine con annunci che sono regolarmente smentiti dai fatti. La notizia è che nemmeno nel 2024, nonostante le promesse fatte, l’amministrazione comunale ha stanziato le risorse per gli interventi di risanamento".

"Eppure la Giunta precedente – riprende Contini - sempre sotto il governo del Sindaco Conti, ha cominciato nel 2020 ad annunciare la partenza dei lavori. Non solo, la promessa di stanziare i fondi è stata una delle principali bandiere sia della precedente campagna elettorale che dell’ultima". La lista civica prosegue nella denuncia: "Ai cittadini si è raccontato che l’amministrazione avrebbe investito 450 mila euro per risolvere il problema strutturale. La realtà è stata ben differente: sono stati fatti piccoli interventi per circa 100 mila euro negli ultimi 6 anni, interventi tampone non risolutivi che altro non hanno fatto che sprecare risorse pubbliche tanto che i problemi delle case di Via Merlo sono esattamente gli stessi dal 2020 ad oggi". Razzi interviene dicendo: "La Giunta deve dare conto pubblicamente a chi in quelle case ci vive e una risposta sul perché anche oggi la verità che viene fuori è ben diversa da quanto è stato detto e raccontato negli ultimi anni. Purtroppo la problematica di via Merlo non è un fenomeno isolato. Pisa vive un problema di manutenzione degli alloggi popolari e, in generale, lo stato delle case pubbliche è preoccupante in tutta la regione".

Contini allarga il raggio della denuncia dicendo: "I lavori non vengono fatti o sono fatti male: ricordiamo quanto accaduto a Sant’Ermete, dove si è sfiorata tragedia, ma anche le problematiche emerse nei nuovissimi alloggi di via Banti ai Passi. Abbiamo poi fatto visita a tante persone, a San Giusto e a Cisanello, dove le comunità di quartiere sono forse meno forti e i cittadini e le cittadine si trovano ancora più soli a dover affrontare la fatica di una vita sempre più costosa in alloggi fatiscenti. Chiediamo per questo che la Giunta Conti si assuma pubblicamente tutte le sue responsabilità".

Carlo Venturini