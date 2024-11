Casa della donna, le iniziative per il 25 novembre

Pisa, 22 novembre 2024 - Un programma intenso di iniziative per il 25 novembre che vedono il coinvolgimento della Casa della donna.

“Come Casa della donna, questo 25 novembre vogliamo concentrarci contro la guerra, contro tutte le guerre". Ha affermato Ketty De Pasquale, presidente della Casa della donna di Pisa. “La guerra è la forma di violenza più estrema del patriarcato ed è originata dalla stessa volontà di sopraffazione che ritroviamo anche nella violenza quotidiana. Quindi, non ci dobbiamo arrendere di fronte ai continui femminicidi e a una società dove tante sono le forme di violenza agite contro le donne.

Non ci rassegniamo al fatto che la guerra continui, con il suo carico di distruzione e morte, a segnare un mondo sempre più in pericolo, uccidendo sempre più indiscriminatamente civili, soprattutto donne e bambini, e intere popolazioni. Non ci rassegniamo neppure alla “logica” delle armi, alle spese militari che crescono vertiginosamente, al rischio dell’abisso nucleare, a nuove cortine di ferro, alle nuove forme di colonialismo, alla distruzione della democrazia che la guerra porta con sé”.

La Casa della donna invita ad essere presenti e numerosi dalle 16:30 al presidio di Largo Ciro Menotti. Numerose le iniziative: la giornata inizia alle 10 di lunedì 25 novembre nel piazzale della Stazione di Pisa Centrale, per accogliere la Marcia mondiale per la pace e nonviolenza nel suo passaggio dalla città per poi raggiungere tutt* insieme il Palazzo della Sapienza dove, alle ore 11, l’Aula Magna Storica ospiterà una tavola rotonda su “Genere, violenza e pace” organizzata dal Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace (CISP).

Il pomeriggio del 25 novembre, nella sala polivalente del Carcere Don Bosco di Pisa, il gruppo Donne e Carcere della Casa della Donna ha programmato la proiezione del film “C’è ancora domani”, di e con Paola Cortellesi.

Alle 16, la Casa della donna parteciperà all’incontro “Un tocco di rosso per dire no alla violenza” organizzato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, mentre alle 16.30, in largo Ciro Menotti, si terrà il presidio “Disarmiamo il patriarcato” con letture e interventi contro la violenza di genere e tutte le guerre, in collaborazione con il Teatro del Ghigno.

Alle 17 partecipazione agli eventi “Coltiviamo messaggi d’amore” organizzati dal Comune di Vecchiano.

Infine, alle 21.30 la Casa della donna sarà presente all’iniziativa che si terrà a Ponsacco all’Auditorium Don Meliani organizzato da Barbara Sarri di Bambino Sarai tu!.