Cani e gatti in stato di abbandono, denunciato

Volterra, 19 giugno 2024 – Da giorni sentivano abbaiare dei cani e per questo hanno chiamato i carabinieri di Volterra, che sono intervenuti in un'abitazione della zona insieme a personale dell’Asl.

All’interno hanno trovato tre animali domestici tra cani e gatti in grave stato di abbandono, che viveano tra le loro stesse deiezioni e con a disposizione solo due ciotole di acqua sporca. Un cane e un gatto erano in casa, un altro cane nel cortile chiuso in una gabbia e circondato dalle proprie feci e urine - anche in questo caso con la sola presenza di una piccola ciotola di acqua nelle vicinanze.

Il proprietario di casa è stato denunciato per il reato di abbandono di animali.