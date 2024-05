Candidata l’imprenditrice. Laura Silo

Laura Silo, imprenditrice nel settore culturale e direttrice artistica della scuola di danza Proscaenium è la candidata pisana alle elezioni europee per la circoscrizione Centro di nella coalizione Libertà di Cateno De Luca e condurrà la campagna elettorale in tandem con Sergio Pirozzi, l’ex sindaco di Amatrice, che nel 2016 fu sconvolta dal terremoto. Ballerina e coreografa professionista con una consolidata carriera nel mondo dello spettacolo e della danza in particolare, Silo è originaria di Roma ma si è stabilita da molti anni in Toscana dove vive con la sua famiglia: "Ho deciso di candidarmi alle elezioni europee per dare il mio contributo e portare le istanze del territorio in Europa, con un’attenzione particolare alla cultura come motore di crescita e sviluppo. Dopo tanti anni di insegnamento ed esperienza nel mondo della danza ho maturato molte idee che mi piacerebbe poter sviluppare e mettere in pratica concretamente per rilanciare culturalmente il nostro territorio". Silo poi snocciola i punti principali del suo programma, nato da una politica di ascolto delle esigenze delle persone, a cominciare "dall’impegno per costruire la pace attraverso l’azione diplomatica di un’Italia non belligerante, all’attenzione a una sanità equa e per tutti che non lasci nessuno senza cure e poi la difesa dell’imprenditoria locale, della dignità delle persone, degli animali e l’attenzione all’ambiente: saremo nei mercati, nelle piazze per avere contatti quotidiani e diretti con gli elettori".