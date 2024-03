Bocelli in Brasile per la comunità degli italiani

Il cantante Andrea

Bocelli sarà in Brasile per una breve tournée in occasione delle commemorazioni per i 150 anni dall’inizio dell’immigrazione italiana nel Paese sudamericano. Nel 2024 infatti si celebra lo sbarco, avvenuto nella città di Vitória il 21 febbraio 1874, dei numerosi italiani partiti da Genova a bordo del piroscafo ‘Sofià. Da allora, i discendenti degli italiani - oggi più di 32 milioni - hanno continuato a coltivare le passioni della madrepatria in diversi settori, musica inclusa. Bocelli scalderà il cuore dei brasiliani che amano l’Italia e la bella musica, a maggio, esibendosia Brasilia, alla BRB Arena, il 21. Poi sarà la volta dello Stadio Mineirão di Belo Horizonte, il 17 maggio, e all’Allianz Parque di San Paolo, il 25 e 26 maggio".