Blitz dei collettivi in piazza. Interrotto il comizio del Pd

Serata piuttosto movimentata per la chiusura della campagna elettorale del Pd in piazza della Pera martedì sera: un rumoroso gruppo di contestatori, composti da collettivi universitarie antagonisti al fianco dei lavoratori ex Gkn di Campi Bisenzio, ha fischiato gli esponenti dem e interrotto, in particolare, il comizio elettorale del candidato alle europee, Antonio Mazzeo. Il blitz, hanno spiegato in una nota, non era rivolto ai contenuti elettorali, "ma all’immobilismo che Mazzeo rappresenta per il suo ruolo di presidente del consiglio regionale e come esponente di punta del Pd, perché non si è preoccupato di calendarizzare, in tempi celeri, la proposta di legge inviatagli il 9 aprile e presa in carico solo dopo il 18 maggio, favorendo così il logoramento dei lavoratori e perché il suo partito non ha mai espresso una volontà chiara rispetto all’approvazione della legge". "Il Pd - ha replicato il partito in una nota - ha sempre ritenuto importante accogliere le istanze che provengono dal mondo del lavoro e confrontarci, a viso aperto, con tutte le realtà che ricercano il dialogo con noi. Per questo Mazzeo, durante il suo intervento, ha fatto salire sul palco un rappresentante degli studenti perché potesse illustrare le loro posizioni e ci fosse modo di dare subito risposte puntuali alle loro richieste". "Siamo - ha aggiunto il presidente del consiglio regionale - da sempre vicini alla battaglia degli operai della Gkn e da sempre siamo stati disponibili e aperti a un confronto e a un dialogo costruttivo. Ho ribadito che la proposta di legge arrivata dal collettivo di fabbrica è stata da me portata all’attenzione di tutti i capigruppo del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale. L’obiettivo comune è quello di arrivare alla soluzione migliore che salvaguardi livelli occupazionali e salariali di tutte le persone attualmente presenti in fabbrica".

In piazza insieme a Mazzeo c’erano tutti i candidati sindaci dem impegnati nella campagna elettorale dei 26 comuni della provincia al voto, oltre alla senatrice Ylenia Zambito e al consigliere regionale Andrea Pieroni: "Abbiamo chiuso la campagna elettorale in piazza - ha detto il segretario provinciale, Oreste Sabatino - perché è dove bisogna e vogliamo stare per incontrare i cittadini, ascoltare i loro bisogni, le loro paure, anche le loro critiche. Le nostre priorità sono lavoro e sviluppo economico, sanità pubblica e territoriale, servizi pubblici e sociali, aree interne e ruralità, transizione ecologica. Se Salvini nei suoi manifesti ha scritto ‘Più Italia e meno Europa’, noi ribadiamo convintamente che vogliamo più Italia in Europa e un’Europa più forte e più giusta".

Gab. Mas.