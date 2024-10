Base militare Anche Vannino Chiti firma la petizione ambientalista

Dopo l’assessora regionale Alessandra Nardini, firmano la petizione di 14 associazioni ambientaliste e culturali contro la base militare, anche Vannino Chiti (ex presidente della Regione), l’ex sindaco Marco Filippeschi, Mariagiulia Burresi già direttrice del Museo di San Matteo. Pierluigi D’Amico de La città ecologica, scrive: "Le associazioni sono soddisfatte per il buon risultato. Accanto ai nomi di risalto nazionale come l’architetto Pierluigi Cervellati o la giornalista Rai Sabrina Giannini, si sono aggiunti, tra gli altri, Domenico Finiguerra sindaco di Cassinetta di Lugagnano e consigliere metropolitano di Milano, Mariagiulia Burresi storica dell’arte e già direttrice del Museo di San Matteo, Piero Panattoni scrittore e poeta. Diverse le adesioni di comitati e associazioni nazionali, come l’Organismo nazionale difesa alberi, il Gruppo unitario per le Foreste Italiane, l’associazione Atto primo salute ambiente cultura, il Gruppo d’Intervento giuridico Toscana, il circolo Laudato Si’ Vicopisano Monte Pisano". Sul piano politico, la petizione ha ricevuto l’apprezzamento di Ciccio Auletta di Una Città in Comune. "Particolarmente significativa - aggiunge D’Amico – la firma dell’assessora regionale Alessandra Nardini, dell’ex presidente della Regione Vannino Chiti, dell’ex sindaco di Pisa Marco Filippeschi, e l’apprezzamento di vari circoli del Pd, come Vecchiano, San Giuliano e Pontedera. Le adesioni non si limitano allo schieramento di centro-sinistra ma la petizione inizia a far breccia anche nel centro-destra: significativa in tal senso è la sottoscrizione della petizione di Elisabetta Mazzarri consigliera comunale a San Giuliano Terme per la Lista civica Boggi Sindaco, all’opposizione". Dall’associazionismo si chiara: "La petizione delle 14 associazioni ambientaliste inizia a produrre gli effetti per i quali era stata proposta: creare uno schieramento trasversale contro questa devastazione ambientale, anche mutando scelte fatte in precedenza. Non danno segni di ravvedimento, per ora, coloro che questa base l’hanno proposta e accettata, il presidente del Parco Bani e quello della Regione Giani, e i sindaci di Pisa Conti e Pontedera, Franconi". Si può firmare la petizione su piattaforma change.org., cercando "no alla base dei carabinieri".

Carlo Venturini