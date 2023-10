Autobus: sciopero lunedì 6 novembre

Autolinee Toscane informa che è è stato proclamato uno sciopero aziendale di 8 ore per lunedì 6 novembre 2023 da parte di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal per la Provincia di Pisa. Tra le rivendicazioni: problemi sulla vendita a bordo dei biglietti; procedure di versamento dei corrispettivi dei biglietti per il personale afferente alle sedi periferiche; adeguata formazione del personale sulle procedure per la vendita a bordo.