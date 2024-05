Auto pirata investe legale sulle strisce

Investe con l’auto un avvocato che attraversa sulle strisce pedonali, poi fugge senza prestare soccorso. Protagonista una donna che è fuggita via ignorando a Lucca anche la richiesta di un’ambulanza da parte del ferito, rimasto a terra. "Un’ambulanza? No no, sennò mi rovini...", è stata la sconcertante risposta dell’investitrice. E’ accaduto ieri mattina intorno alle 12. Il professionista, Francesco Pittaluga 35 anni, iscritto all’ordine degli avvocati di Pisa, stava rientrando allo studio lucchese dove lavora con l’avvocato Florenzo Storelli, in viale Cadorna. E mentre attraversava sulle strisce pedonali, è stato travolto da un’auto. "Sono amareggiato e sconcertato" le parole di Pittaluga.