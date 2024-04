Atti vandalici nella notte

Nottata alcolica e vandalica per qualcuno che prima dell’alba di ieri ha pensato bene di concludere la serata accanendosi con le suppellettili dei locali intorno a piazza delle Vettovaglie. Ad avere la peggio questa volta è stato il ristorante La Mescita di via Cavalca che ieri all’apertura ha scoperto il raid di qualcuno che, notte tempo, ha pensato bene di accanirsi con i piedistalli degli ombrelloni esterni, demolendoli. Danno tutto sommato contenuto, anche se ne serviranno di nuovi e giornata di lavoro comunque buttata via per reinvestire i soldi della festività nell’acquisto di nuovi piedistalli per consentire la regolare apertura del dehor esterno. La speranza degli esercenti della zona è che coloro che hanno deciso di finire i "festeggiamenti" della vigilia del 25 aprile accanendosi con le proprietà altrui possano essere stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza urbana disseminata nella zona e possano essere individuati e denunciati. Sullo sfondo del danneggiamento resta il tema della malamovida e degli eccessi notturni di chi, a notte fonda, approfitta del buio per scorribande vandaliche e altri eccessi alcolici. Negli ultimi tempi qualcosa sembrava essere cambiato, anche in conseguenza degli investimenti privati fatti da alcuni imprenditori per potenziare l’illuminazione dei vicoli del centro storico, ma anche per l’intensificazione dei servizi di vigilanza da parte delle forze dell’ordine.