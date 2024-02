Angelo Squadrone, 95 anni di corsa. Premio al maratoneta inossidabile

di Michele Bufalino

PISA

Nel giorno del suo compleanno il novantacinquenne Angelo Squadrone è stato premiato dal Comune di Pisa, pochi mesi dopo la sua partecipazione alla mezza maratona cittadina, conclusa in poco più di tre ore e mezza. "Mangio poco, ma di tutto. Consumo tanta frutta e verdura - dichiara Squadrone, cercando di svelare i suoi segreti e raccontando la sua routine quotidiana -. Ho vissuto la guerra, sono del ’29, si mangiava quello che si trovava, altrimenti si digiunava". Una mente straordinariamente lucida, il suo corpo un tempio. "Coltivo l’orto vicino casa, attualmente vivo da solo perché mia moglie, alla quale ero molto legato, è venuta a mancare - prosegue l’atleta -. Sono legatissimo alla mia San Piero a Grado. Spero che il comune restauri il campanile e faccia più marciapiedi". Squadrone, ex colonnello dei parà, ha battuto tutti i record, partecipando e vincendo titoli europei e mondiali per la quarta età. I suoi quattro figli, tutti cresciuti all’ombra della Torre di Pisa, sono fieri di lui. A premiarlo il sindaco di Pisa Michele Conti e l’assessore allo sport Frida Scarpa. "Squadrone rappresenta un esempio di grande tenacia, coraggio e spirito sportivo che lo ha portato nella vita a vincere tanti premi a livello europeo e mondiale, a superare tanti traguardi e arrivare alla sua età in grado di correre la mezza maratona - dichiara il sindaco Michele Conti -. La Maratona di Pisa, arrivata quest’anno alla venticinquesima edizione, rappresenta un evento legato indissolubilmente alla città. Credo si possa anche dire che Angelo Squadrone è di fatto il presidente onorario di questa manifestazione".

L’associazione 1063AD, rappresentata Sergio Costanzo, gli ha conferito anche una piccola onorificenza: "Consegniamo a Squadrone l’iscrizione alla maratona di Pisa per meriti sportivi da parte della nostra organizzazione". L’edizione numero 25 della Maratona infatti si svolgerà il prossimo 15 dicembre 2024. Squadrone è nato in Puglia, ma risiede a Pisa dal 1954. Vanta oltre 130 partecipazioni alla Maratona. Nel 2022 vince il titolo europeo master su strada a Grosseto, poi l’anno dopo vince i titoli italiani negli 800, 1500 e 5000 metri. Ha viaggiato in tutta Europa correndo dalla Finlandia alla Spagna, passando per Portogallo e Polonia. Felice di premiare Squadrone anche l’assessore Frida Scarpa: "Nel giorno del suo compleanno come amministrazionecomunale ci tenevamo a celebrarlo – sono le parole di Scarpa –. È un personaggio importante per la nostra città e non credo ci sia esempio migliore di stile di vita sano e di ciò che può riuscire a fare lo sport. Sarà un onore anche per me correre insieme la mezza maratona".