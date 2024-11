Al Museo della Grafica "Ultrasky: alla scoperta del Blu Egizio dalle arti alle scienze"

Pisa, 18 novembre 2024 - Il 21 novembre il Museo della Grafica aprirà le sue porte a Ultrasky: alla scoperta del Blu Egizio dalle Arti alle Scienze, una mostra unica nel suo genere che esplora la storia e la tecnologia del Blu Egizio attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea. Un Viaggio Affascinante alla Scoperta del Blu Egizio. Il Blu Egizio, un materiale dall’elevata sostenibilità e con proprietà ottiche sorprendenti, andò perduto nel Medioevo riaffiorando sporadicamente nel Rinascimento come testimoniato dal recente rinvenimento negli affreschi di Raffaello a Villa Farnesina. Dimenticato, è stato riscoperto nell’800 e negli ultimi anni ha attirato una grande attenzione nella comunità scientifica internazionale per le sue potenziali applicazioni in vari campi, dalla produzione di energia, alla sensoristica e alla medicina.

Gli artisti: nove artisti contemporanei hanno reinterpretato il Blu Egizio declinandolo in nove differenti espressioni artistiche, creando opere originali che mostrano la bellezza e la versatilità di questo straordinario pigmento. Viola Alpi (moda), il collettivo CaCO3 (mosaico moderno), Andrea Chidichimo (pittura), Stefano Conticelli (design e installazioni), Giuliano Giuman (vetro), Kamilia Kard (arte digitale), Matteo Peducci (scultura), Erica Tamborini (ceramica e arti plastiche) e Franco Vitelli (intarsio cosmatesco).

Un viaggio nel Tempo e nella Materia. Ultrasky offre un’esperienza immersiva che combina l’estetica dell’arte con il rigore della scienza. La luce infrarossa del Blu Egizio sarà svelata ai visitatori grazie a visori di ultima generazione, permettendo di osservare da vicino la luce unica che emette l’antico pigmento, rivelando così aspetti nascosti delle opere d’arte.

Bluenet, la più grande rete al mondo di studiosi dedicati al Blu Egizio, in collaborazione con Adamantio srl e con il supporto di Eni S.p.A., ha organizzato questa mostra itinerante. I curatori sono il critico d’arte Rolando Bellini, il tecnologo Marco Nicola e il Linceo Antonio Sgamellotti. Dopo Pisa, Ultrasky farà tappa in diverse città italiane: Ercolano, Cisterna di Latina, Catania, Milano e Torino, offrendo a un pubblico sempre più ampio l’opportunità di scoprire le meraviglie del Blu Egizio.

Ultrasky: alla scoperta del Blu Egizio dalle Arti alle Scienze Pisa, Museo della Grafica – Palazzo Lanfranchi (Lungarno Galileo Galilei, 9) 21 novembre 2024 – 26 gennaio 2025 Inaugurazione giovedì 21 novembre, ore 16:00