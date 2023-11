"Aderisco all’appello degli under 40"

"Ho deciso di aderire all’appello lanciato dai dirigenti under 40 del Pd, una sfida che non va fatta cadere" a dirlo è la consigliera comunale dem, Maria Antonietta Scognamiglio, che rilancia i contenuti della lettera firmata dai giovani del Pd pisano, uscita su La Nazione la scorsa settimana. "In questi ultimi anni – continua Scognamiglio -, non ho condiviso la linea del partito locale. Manca quella rete intorno che possa approfondire le questioni, coinvolgere gli operatori e le persone interessate, fare una costruzione condivisa dei vari temi che affrontiamo nelle commissioni e in consiglio. Manca un sostegno di elaborazione, di proposta, che ci consentirebbe di affrontare con autorevolezza le questioni che emergono negli organi consiliari. Apriamo il Pd alla partecipazione di esperti, rappresentanti delle associazioni. Abbiamo bisogno di autorevolezza, non di facili slogan". La parola chiave per la consigliera comunale è "cambiare". Un cambiamento che deve passare dal congresso comunale del partito. "Fare presto con questo congresso – ribadisce Scognamiglio -, il centrosinistra e la città hanno bisogno di un’opposizione presente e attiva. Il rischio di trascinarci per altro tempo con un partito non operante è un regalo che abbiamo già fatto e che non dobbiamo ripetere".

Enrico Mattia Del Punta