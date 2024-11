"40 alloggi inutilizzati. Un flop della Regione"

"Sono una quarantina gli appartamenti inutilizzati da almeno un decennio di proprietà della Regione nel Parco di San Rossore: al momento le condizioni sono buone però se non saranno manutenuti adeguatamente sono destinati ad andare in rovina". Lo denuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, dopo avere visitato gli edifici a Cascine Nuove nel Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli. Il sopralluogo segue di alcuni giorni quello fatto analogamente a Coltano dove il consigliere regionale e coordinatore cittadino dei meloniani aveva evidenziato lo stato di inutilizzo di "18 appartamenti nuovi e spaziosi ma che la Regione non ha alcuna intenzione di utilizzare: alloggi con addirittura gli arredi, che con una piccola manutenzione potrebbero già essere assegnati domani". "Questi immobili - aggiunge - potrebbero essere messi a reddito, per esempio, trasformandoli in case vacanza. Nel momento in cui si parla della necessità di creare opportunità per il turismo diffuso rendere maggiormente fruibile il Parco per i visitatori può essere una soluzione. Altri invece potrebbero andare a far parte del patrimonio Erp. Ma questi alloggi rappresentano soltanto alcuni dei numerosi edifici regionali inutilizzati all’interno del Parco ed è un vero e proprio delitto pubblico che ci siano immobili della Regione o dei Comuni inutilizzati mentre tantissime famiglie non sanno come fare per avere una casa".

Secondo Petrucci, "il Comune di Pisa sta dando il buon esempio su questo fronte, perché ha fatto un’indagine sul patrimonio immobiliare comunale e ha individuato 18 appartamenti che a breve saranno messi a disposizione per le politiche abitative: chiediamo che la Regione faccia altrettanto qui a San Rossore".