Calci (Pisa), 13 maggio 2024 – Un biker è rimasto ferito durante un’escursione con la mountain bike in zona boschiva vicino alla Strada provinciale 56 nel Comune di Calci.

Il biker è caduto in un luogo impervio. Il personale dei vigili del fuoco ha raggiunto la vittima e in collaborazione con il 118 lo ha immobilizzato e trasportato per circa 800 metri fino a raggiungere un luogo sicuro dove attendeva l'elisoccorso Pegaso.