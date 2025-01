Una serie tv da guardare: Silo

Di recente ho scoperto un autore di fantascienza che colpevolmente non conoscevo: Hugh Howey, autore americano nato in North Carolina e autore di “Silo”, trilogia dalla quale Apple ha tratto una interessante serie televisiva ideata da Graham Yost. I libri li ho appena iniziati, quindi non me la sento ancora di pronunciarmi, mentre la serie tv - che è stata rinnovata per una terza e una quarta stagione - l’ho appena finita. Qualche giorno fa Apple ha pubblicato l’ultima puntata della seconda stagione.