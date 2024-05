Per non dimenticarsi di Beniamino Zuncheddu “Mi sto ancora abituando anche se adesso non ho niente: se non ci fosse la mia famiglia, dormirei per strada. Dopo questi anni in carcere, mi sarei aspettato almeno qualche scusa da parte dello Stato, ma non è arrivato nulla”, dice Beniamino Zuncheddu, in carcere per quasi 33 anni da innocente. Ho l’impressione che l’ex pastore e la sua incredibile vicenda siano già stati dimenticati.