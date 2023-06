L'urgenza si fa decreto Anche il governo Meloni ricorre ampiamente alla decretazione d’urgenza. Secondo un dossier di Open Polis, l’esecutivo ha pubblicato 25 decreti leggi in 6 mesi (dato aggiornato al 17 maggio 2023). Nello stesso periodo sono state approvate solamente 5 leggi ordinarie. Questo governo presenta il dato più alto di decreti legge pubblicati in media al mese (4,17) tra i governi delle ultime 4 legislature. Con il governo Meloni passano in media 4,5 giorni tra la deliberazione del decreto e la sua effettiva entrata in vigore.