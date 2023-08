L'estate (militante) di Giorgia Meloni E se la corrispondenza d’amorosi sensi fra Giorgia Meloni e l’elettorato stesse per entrare in una nuova fase, più complessa, a quasi un anno dal voto delle elezioni politiche del settembre 2022? “The Economist”, settimanale britannico, sottolinea in un suo articolo di pochi giorni fa le difficoltà del governo italiano, che asseconda, dice, un populismo “culturale ed economico”.