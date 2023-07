Le liti nell'ex Terzo Polo come la carne sintetica: coltivati in laboratorio Oggi è l’ultima puntata prima di un piccolo periodo di pausa: le Pecore Elettriche non andranno in onda la settimana prossima e torneranno martedì 1 agosto. Nell’ex Terzo Polo volano ormai soltanto stracci. Il che è abbastanza pittoresco: mentre Azione e Italia Viva al Senato eleggono come capogruppo unitario Enrico Borghi, ex senatore del Pd passato da poco a Italia Viva, per il resto del tempo le discussioni accese sono all’ordine del giorno, anzi, della mezz’ora.