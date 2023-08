Le banche e il governo di Potere al Popolo (pardon, Meloni) All’ultimo momento, lunedì scorso, il governo in Consiglio dei ministri ha approvato un prelievo straordinario sulle banche italiane e sul loro margine di interesse. Una misura che era stata vagheggiata o per meglio dire minacciata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nei mesi scorsi e che servirà, è stato spiegato, a finanziare un non meglio precisato taglio delle tasse.