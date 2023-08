L'altra versione di "The Blind Side" L’epica sportiva statunitense ci ha regalato negli anni molti film sulla pallacanestro e il football, da “Coach Carter” a “When the game stands tall”, da “Remember the Titans” a “Friday night lights”, alcuni basati su storie vere, quelli che a fine pellicola hanno le foto dei protagonisti invecchiati per davvero che si sovrappongono alle immagini cinematografiche. Altri sono frutto della fantasia, tutti però raccontano il grande sogno americano.