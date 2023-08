In difesa dei costi della democrazia Sono in molti a prendersela con Piero Fassino per la sua sortita alla Camera. Anche nel Pd, a partire dalla segretaria Elly Schlein. Non mi stupisce. Veniamo di anni e anni di sostanziosi attacchi alle istituzioni e non starò qui nuovamente a fare la genealogia dell’antipolitica.