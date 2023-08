Il ritorno di Holly Gibney Oggi festeggiamo la duecentesima puntata delle “Pecore Elettriche”. Come passa il tempo quando ci si diverte, eh? Grazie a chi mi ha seguito fin qui, e ora pensiamo alle prossime duecento puntate. E intanto parliamo di libri e del nuovo romanzo di Stephen King, “Holly” in uscita in Italia la prossima settimana in contemporanea con gli Stati Uniti...