Il "linguaggio di verità" di Beppe Conte Il leader del M5S Beppe Conte è andato a Lampedusa, epicentro degli sbarchi sulle coste italiane, per dire che il Pd è per l’accoglienza indiscriminata e che il governo Meloni ha fallito. E il M5s per che cosa è, visto che ha governato sia con Lega sia con il Pd? Ah, saperlo...