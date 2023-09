Il fattore C (come civismo) della destra Sabato scorso a Firenze, Fratelli d’Italia ha organizzato un incontro per celebrare il primo anno di governo Meloni. Iniziative analoghe si sono svolte in tutta Italia, ma la Toscana ha una sua specificità politico-amministrativa. Prima di ora non c’erano mai stati così tanti sindaci di città capoluogo, ben sette su dieci, di destra.