Firenze, la Ztl della Toscana È agosto, ma a Firenze e in Toscana la politica è in pieno fermento per le elezioni amministrative dell’anno prossimo. Il 2024 sarà un anno di svolta per i partiti, non soltanto perché ci sono le elezioni europee – attesissime, certo – ma anche perché si voterà in città strategicamente importanti. Firenze è una di queste.