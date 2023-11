Expo2030, lo schiaffo a Roma Insomma, l’Expo2030 si terrà a Riad, in Arabia Saudita. L’Italia è arrivata solo terza, dietro la Corea del Sud. Giorgia Meloni, avendo capito per tempo come sarebbe andata a finire, non si è nemmeno presentata a Parigi dove c’è stato l’esito della votazione.