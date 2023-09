Dario Nardella candidato alle europee? Il 2024 sarà un anno elettoralmente e politicamente molto divertente, a ogni livello. Ci saranno le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, le elezioni Europee e anche le elezioni amministrative in Italia, in città importanti come Bari, Bergamo, Cagliari, Firenze, Ferrara, Perugia e via così.