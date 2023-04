Upv under 12 batte il Calenzano e si aggiudica il Memorial Falseni

L’Upv Buggiano ha onorato al meglio il 1° Trofeo Memorial Roberto Falseni, competizione pallavolistica femminile per under 12 che è stata organizzata dalla società di patron Leandro Landi al PalaSpadoni di Borgo a Buggiano, in memoria del borghigiano doc e già titolare del conosciuto ristorante La Fiamma, nonché padre dell’ex grande capitano dell’Upv Rita Falseni, venuto a mancare sei anni fa.

Davanti a una splendida cornice di pubblico venuto ad applaudire le giovanissime atlete, è stata la formazione del Buggiano Giallo a imporsi in finale 2-0 sulle coetanee del Calenzano. Per la cronaca, il Buggiano Giallo aveva eliminato in semifinale il Volley Cecina (2-1) e con eguale punteggio il Calenzano si era sbarazzato del Buggiano Blu.

Nella finale per il terzo posto, successo per 2-1 di Cecina sul Buggiano Blu. Premiata con una coppa l’équipe vincitrice e insignite tutte le giocatrici con una medaglia da parte del sindaco di Buggiano Daniele Bettarini e di Rita Falseni, in questa stagione in forza all’Ariete Prato, in serie B2. "Siamo sicuri che con i mezzi tecnici e la tenacia mostrati, queste giovanissime sapranno ritagliarsi un posto importante nella pallavolo e togliersi molte soddisfazioni", la chiosa degli addetti ai lavori.

Esemplare l’organizzazione, eccellente il servizio di ristorazione offerto dal ristorante Bellavista e dalla pizzeria Aurora, due realtà apprezzate del territorio borghigiano.

Gianluca Barni