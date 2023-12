Promozione. Monsummano e Larcianese allo "Strulli». In palio lo scettro della Valdinievole

Si torna a respirare aria di derby tra le compagini termali impegnate nel campionato di Promozione. L’incrocio elettrico del recupero infrasettimanale della 10ª giornata d’andata, slittata a metà dicembre a causa dell’alluvione dei primi di novembre che ha tenuto col fiato sospeso l’intera provincia, facendo passare in secondo piano le imprese sportive della pattuglia locale, vede di scena l’Intercomunale Monsummano e la Larcianese. La sfida, che potrà dire molto anche in chiave classifica, è in programma allo "Strulli" stasera alle 19,30, sotto la direzione del fischietto Federico Lorenzi della sezione di Pistoia.

Qui Monsummano. Gli amaranto sono pronti a replicare il successo ottenuto nella domenica appena passata contro il Castelnuovo Garfagnana. Successo che è stato il primo in assoluto e ottenuto tra le mura amiche in questo campionato, ed in cui si è messo in evidenza Ferrara, con un gol superbo e da bomber vero, realizzato dall’attaccante monsummanese. È vero che la partita contro la Larcianese è un derby, e che gare del genere fanno sempre storia a sé e non seguono mai i pronostici della vigilia. Ma i ragazzi guidati da Matteoni vorranno di sicuro approfittare del momento no che sta attraversando la squadra viola, per centrare un’altra vittoria, che li proietterebbe in piena zona playoff.

Qui Larcianese. In casa ospite la partita di stasera arriva dopo il turno di domenica che ha visto la squadra viola pareggiare in casa con il quotato Real Cerretese, formazione di vertice nella classifica. Sarà il terzo confronto stagionale tra le due formazioni: dopo il primo turno di Coppa Italia lo scorso settembre che ha visto nella prima gara la vittoria viola per 2-0 in trasferta, il ritorno invece terminò con un pareggio per 1-1. Mister Maurizio Cerasa ha fatto sostenere ai suoi un allenamento nell’inconsueta giornata di lunedì, per verificare le condizioni della rosa dopo la partita con la Cerretese. Non ci dovrebbero essere defezioni o squalifiche per la gara di stasera.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini