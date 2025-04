Montecatini Terme città dello sport

Montecatini Terme, 26 aprile 2025 – Montecatini Terme è ufficialmente città dello sport per la salute psicofisica. Nell’ambito dell’iniziativa mondiale Parkrun, la città termale ha ricevuto la prestigiosa Bandiera Azzurra grazie al progetto TermeParkRun. Il riconoscimento, promosso da Maurizio Damilano — campione olimpico della marcia a Mosca 1980 e due volte campione mondiale sui 20 km — è realizzato in collaborazione con Fidal e Anci, ed è assegnato ogni anno ai comuni italiani che si distinguono nella promozione di sport e salute.

Il Parkrun è un movimento globale che propone eventi di corsa di 5 km ogni sabato mattina in oltre 1.400 sedi distribuite in 22 paesi e cinque continenti. Gli eventi sono gratuiti, aperti a tutti e gestiti esclusivamente da volontari. In Italia, il Parkrun è presente in 15 località, registrando una partecipazione annua di oltre 35.000 persone, per un totale di 4.451 eventi organizzati, grazie all’impegno di ben 2.696 volontari. Si tratta di un appuntamento libero, senza limiti di tempo: si può correre, camminare, fare jogging o semplicemente partecipare come spettatori. Il tempo medio di percorrenza dei 5 km è di 31 minuti, mentre il miglior tempo registrato è di 17 minuti. I tempi di tutti i partecipanti vengono rilevati con precisione, comunicati a una sede centrale e contribuiscono alla compilazione di una classifica mondiale.

Montecatini Terme, con il suo splendido parco termale, rappresenta una tappa ambita anche da numerosi podisti stranieri, appassionati di Parkrun, che scelgono di partecipare a questa iniziativa durante il loro soggiorno in zona.

"La bellezza della nostra pineta e la costante presenza dei volontari lungo il percorso — spiega Antonietta Schettino, presidente della Asd Montecatini Marathon — rappresentano un grande incentivo al movimento turistico-sportivo. I nostri soci partecipano autonomamente come volontari del Parkrun, contribuendo a questo bel progetto." Il movimento podistico cittadino, sottolinea Schettino, sta vivendo un momento particolarmente felice, come dimostrano il successo della recente Maratona di Montecatini e di numerose altre manifestazioni. "Uno degli esempi più virtuosi — aggiunge — è stata la donazione di un defibrillatore alla comunità da parte della Ets Regalami un sorriso, installato nella centralissima piazza del Popolo".