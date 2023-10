Medaglia d'argento al Trofeo Coni di Arti Marziali: Violante Sanesi

Bella impresa di Violante Sanesi, atleta dell’Asd Taekwondo Attitude, che porta a casa una prestigiosa medaglia d’argento al trofeo Coni svoltosi sulla costa jonica in Basilicata. Nel giugno scorso il giovane talento di Monsummano Terme aveva ricevuto la convocazione da parte dei commissari tecnici regionali per partecipare all’importante manifestazione, una sorta di mini olimpiade, rivolta ai ragazzi under 14, tesserati presso le associazioni e le società sportive dilettantistiche. Sanesi, cintura rosso-nera (classe 2013, -37 kg), ha partecipato a questa competizione multisportiva, giunta all’ottava edizione, grazie agli ottimi risultati ottenuti nei mesi precedenti. Al trofeo Coni il suo percorso inizia dai quarti, dove trova un’atleta ligure di altissimo livello. Violante vince il primo round imponendo la sua tecnica e fisicità, mentre nel secondo si innervosisce e per pochi punti lo perde; nel terzo, infine, entra concentrata e determinata e riesce a vincere di misura. Nel secondo incontro gestisce la gara in modo esemplare vincendo per 2 round a 0 e conquista così l’accesso alla finale, dove si scontra con un’atleta pugliese, una delle migliori di categoria a livello nazionale ed europeo. Violante riesce a gestire bene i round, ma si deve arrendere per 2 a 0 alla maggior esperienza dell’avversaria. "La nostra stagione è cominciata bene con una delle gare più importanti - ha commentato l’allenatore Federico Della Felice, che in Basilicata era responsabile del settore giovanile per gli atleti toscani di taekwondo-, in cui si sono confrontati i migliori atleti di ogni regione. Sono molto contento del traguardo ottenuto da Violante al trofeo Coni, frutto dell’impegno, della costanza e della determinazione, che ha messo negli allenamenti. Il suo è un percorso in continua crescita, che l’ha portata a raggiungere anche il titolo di campionessa italiana a giugno nel torneo Kim e Liù di Roma e la medaglia d’argento alla Bodensee Cup in Germania a luglio".

Luca Fabiani