Lampo oggi nello spareggio-salvezza

Allo stadio dei Giardinetti di Lamporecchio oggi alle 15.30 si gioca in gara unica lo spareggio valido per la permanenza in Promozione. Le squadre sono la Lampo e la formazione lucchese del Pieve Fosciana. Considerata la migliore posizione di classifica guadagnata alla fine del campionato la Lampo ha a disposizione due risultati favorevoli: vittoria o pareggio alla fine dei tempi supplementari. Non saranno necessari i calci di rigore. Durante il campionato la Lampo ha vinto entrambe le partite col Pieve Fosciana sempre per 2-1. In trasferta segnarono Cerri e Bonfanti a ai Giardinetti Monti e Dianda. Partite comunque molto equilibrate e incerte nel risultato fino al triplice fischio finale. La Lampo deve porre molta attenzione. Non deve illudersi: sarà una partita molto difficile e incontrerà una squadra decisa e agonisticamente forte. Minichilli potrà schierare la formazione migliore.

M.M.