Lampo Meridien capolista: "Il segreto? Essere umili"

La Lampo Meridien ha conquistato la seconda vittoria consecutiva e guadagnato così, insieme al San Piero a Sieve, con sei punti il primato nella classifica del girone A di Promozione. I ragazzi di Montagnolo hanno sorriso al termine del derby del Montalbano contro la Larcianese, . Per la formazione di Federico Montagnolo è stata una partita difficile, combattuta, dove in certi momenti ha subito la supremazia degli avversari, ma alla fine ha vinto, regalando a tutto l’ambiente tanto entusiasmo e convinzione e di essere sulla strada giusta. "Sono chiaramente soddisfatto della vittoria conquistata contro un’ottima squadra come la Larcianese – dichiara il tecnico della Lampo Meridicen, Montagnolo -. Grande merito della vittoria va alle nostre individualità. Ho visto molto bene la Larcianese, una squadra che gioca bene, organizzata e guidata da Cerasa, un ottimo allenatore. Sono tre punti guadagnati che valgono molto e poi conquistati in un derby, sentito molto dalle tifoserie. Sono contento dell’atteggiamento umile, combattente avuto dai ragazzi, soprattutto nel primo tempo quando abbiamo sofferto il gioco della Larcianese".

Montagnolo punta il dito sull’aspetto positivo della difesa: "Abbiamo fatto una buona fase difensiva. I giocatori si sono sacrificati e hanno corso davvero tanto - dice ancora Montagnolo -. Dobbiamo però migliorare la fase del possesso palla. La squadra, che ha ottime individualità, deve avere la capacità e la forza di gestire le diverse fasi della partita. Siamo solo alle prime giornate del campionato, c’è tanto su cui poter lavorare. Nelle prossime settimane lavorerò molto per migliorare l’aspetto della tattica, cercando di dare una precisa fisionomia al gioco della squadra. Il fatto di essere primi in classifica non significa niente. Siamo appena alla seconda giornata di campionato. Solo dopo la decima giornata porrò attenzione alla nostra posizione in classifica. Solo allora capiremo meglio – continua il tecnico Montagnolo - le nostre reali forze e ambizioni".

Alla fine del primo tempo si è infortunato la punta Pirone, costretto a uscire. Domenica prossima la Lampo Meridien giocherà in trasferta nella provincia di Firenze, sul campo della formazione dell’Alleanza Giovanile Dicomano.

Massimo Mancini